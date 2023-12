Di Francesco: "Ci adattiamo per sorprendere la Lazio"

Tempo di lettura: < 1 minuto

DI FRANCESCO LAZIO FROSINONE PRE PARTITA - Manca sempre meno a Lazio - Frosinone. Nel pre partita del match, valido per la diciottesima giornata di Serie A, ha parlato anche il tecnico dei ciociari, Eusebio Di Francesco.

Le parole di Di Francesco a Sky prima di Lazio - Frosinone

Anche Eusebio Di Francesco ha detto la sua a Sky Sport prima di Lazio - Frosinone, affermando: "Vedremo sta sera, adattiamo al meglio le caratteristiche dei nostri calciatori per sorprendere la Lazio. Non avere terzini ci porta a muoverci in maniera differente".

Su Turati

"Ci ha dato tanto, spero che oggi possa riprendere ciò che ha perso per strada. Il portiere è un ruolo differente, questa sera gli ho voluto dare ancora grande fiducia. Oggi noi partiamo dal presupposto di fare risultato, vogliamo fare la nostra partita".