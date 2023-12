Castellanos: "Oggi dobbiamo ottenere un risultato positivo"

Tempo di lettura: 2 minuti

CASTELLANOS LAZIO FROSINONE PRE PARTITA - Manca sempre meno all'inizio di Lazio - Frosinone, match valido per la diciottesima giornata di Serie A. Nel pre partita ha parlato anche El Taty Castellanos.

Lazio - Frosinone, le parole di Castellanos nel pre partita

Queste le parole di Valentin Castellanos ai microfoni ufficiali biancocelesti a pochi attimi dall'inizio di Lazio - Frosinone: "Ovviamente i tre punti oggi sono importanti, dobbiamo ottenere un risultato positivo e iniziare nel modo migliore l’anno. Abbiamo lavorato molto in settimana per poter fare il meglio in questa partita e cercare di fare bene dall’inizio".

Su quanto conta per lui segnare

"Tanto, ma non devo disperarmi. Abbiamo passato dei momenti difficili, ma spero che possa arrivare presto e non dobbiamo disperarci. L’importante è aiutare la squadra"

Sul bilancio del 2023

"È stato bello e importante per me, mi sento molto bene con tutti i miei compagni e speriamo che possiamo ottenere un grande risultato per finire bene l’anno".

Lazio - Frosinone, le parole di Castellanos a Sky

Queste le dichiarazioni di Valentin Castellanos a Sky Sport nel pre partita di Lazio - Frosinone: "È un'opportunità, Immobile ha avuto un infortunio e spero torni il prima possibile. Oggi tocca a me, sono preparato per giocare con la squadra che è la cosa fondamentale. Ovviamente la Lazio è una grande squadra: la gente laziale, lo staff tecnico e tutta la mia famiglia, che mi sta sempre vicino, sono molto importanti per me".

Lazio - Frosinone, le parole di Castellanos a Dazn

Nel pre gara di Lazio-Frosinone, Castellanos è intervenuto anche a Dazn per commentare la situazione: "Con Ciro c’è una sana rivalità, entrambi vogliamo giocare ovviamente. Lui è un giocatore importante per la storia del calcio italiano e per la Lazio. Io devo essere pronto e all’altezza quando tocca a me giocare. Oggi tocca a me, ho questa opportunità purtroppo a causa di un suo infortunio però devo essere all’altezza e fare il possibile per aiutare la squadra e i miei compagni".