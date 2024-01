Serie A, Torino - Napoli 3-0: crisi nera per gli azzurri, Juric festeggia

Tempo di lettura: < 1 minuto

SERIE A TORINO NAPOLI - Il Napoli non riesce più a vedere la luce in fondo al tunnel e cade con un pesante 3-0 contro il Torino. La decidono i gol siglati da Sanabria, Vlasic e Buongiorno. Gli azzurri di Mazzarri accusano le tante assenze e incassano la settima sconfitta in Serie A, la terza nelle ultime cinque partite disputate. Resta dunque a 28 punti la compagine partenopea, mentre salgono a 27 i granata di Juric, proiettati verso le posizioni che valgono l'Europa.

Serie A, il tabellino di Torino - Napoli 3-0

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Djidji (31’ s.t. Sazonov), Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic (45’ s.t. Gineitis), Lazaro; Vlasic (45’ s.t. Karamoh); Sanabria (st 48’ Seck), Zapata (31’ s.t. Pellegri). All.: Juric.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Mario Rui (14’ s.t. Zerbin); Cajuste (31’ s.t. Gaetano), Lobotka, Zielinski (dall’1 s.t. Mazzocchi); Politano (23’ s.t. Lindstrom), Raspadori (14’ s.t. Simeone), Kvaratskhelia. All. Frustalupi.

Marcatori: 43’ p.t. Sanabria (T), 7’ s.t. Vlasic (T), 21’ s.t. Buongiorno (T)

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Ammoniti: 37’ p.t. Zielinski (N), 16’ s.t. Juan Jesus (N).

Espulsi: 5’ s.t. Mazzocchi (N).