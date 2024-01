Vecino: "Contenti di continuare la striscia positiva. Il campo..."

Tempo di lettura: < 1 minuto

UDINESE LAZIO VECINO INTERVISTA - Al termine del match tra Udinese e Lazio, Matias Vecino ha parlato ai microfoni ufficiali biancocelesti.

Udinese - Lazio, le parole di Vecino a fine partita

"Sapevamo che era una partita difficile, un campo complicato. Siamo contenti di continuare la striscia positiva".



Entrare dalla panchina

"Non è facile entrare dalla panchina con la partita a 2000. L'esperienza ti aiuta a volte, la partita magari è più aperta. L'importante è cercare di fare il meglio e dare una mano alla squadra, poi se viene un gol è meglio, ma contano i tre punti".



Trovarsi al posto giusto

"Un po' è conoscere le caratteristiche dei compagni. So che Taty è bravo a spizzare, so che Zaccagni quando rientra mette buoni palloni, anche Felipe mette buoni palloni indietro. È un po' di intuizione e un po' conoscere i compagni".



Partita fisica

"Bisogna adattarsi a quello che richiede la serietà, aldilà delle caratteristiche di ognuno di noi. Sapevamo sarebbe stata una partita con palle sporche, siamo stati abbastanza bravi. A differenza dell'anno scorso che il campo stava benissimo, oggi era veramente complicato. Favoriva il loro gioco".



Il derby di Coppa Italia

"Oggi eravamo concentrati su questa partita perché il campionato per noi è molto importante. Siamo in ritardo e non dovevamo lasciar scappare questa opportunità. Da domani penseremo a mercoledì".