SOCIAL LAZIO MILAN – Grande (e giustificata) eufiria in casa Lazio per la splendida vittoria ottenuta contro il Milan. Nel post-gara, uno dei giocatori biancocelesti più attivi sui social, Luis Alberto, ha voluto fare i complimenti al Tucu Correa per la doppietta. Ecco la risposta dell’argentino.

Lazio-Milan, la gioia è social

Il Mago ha taggato l’attaccante scrivendogli “Daje amico!”, il Tucu ha risposto “Claro que si mago”, cioè “Certo Mago”.

Il post Instagram del Tucu

“Qui scorre molto sangue”, il commento dell’attaccante argentino sul suo profilo Instagram.

