Serie A, Sassuolo - Fiorentina 1-0: Pinamonti stende la Viola

SERIE A SASSUOLO FIORENTINA - Basta un gol in avvio di Pinamonti al Sassuolo per stendere una spenta Fiorentina. La Viola di Italiano mantiene il quarto posto, ma resta ferma a 33 punti e vede scappare a +6 il Milan. I neroverdi di Dionisi invece conquistano un trionfo importante, dopo due ko consecutivi, e salgono a 19 punti in classifica.

Serie A, il tabellino di Sassuolo - Fiorentina 1-0

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan (40' st Missori), Erlic, Ferrari, Pedersen; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurienté (31' st Tressoldi); Pinamonti (40' st Mulattieri). A disp.: Pegolo, Cragno, Viti, Bajrami, Castillejo, Volpato, Lipani, Ceide, Alvarez. All.: Dionisi

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur (8' st Beltran), Mandragora (8' st Duncan); Ikoné, Bonaventura (35' st Barak), Brekalo (29' st Parisi); Nzola. A disp.: Martinelli, Vannucchi, Christensen, Ranieri, Mina, Lopez, Infantino, Pierozzi, Amatucci. All.: Italiano

Arbitro: Abisso.

Marcatori: 9' Pinamonti (S).

Ammoniti: Matheus Henrique, Pinamonti, Berardi (S), Martinez Quarta, Ikoné (F).