Roma - Napoli 2-0: Pellegrini e Lukaku per il sorpasso

ROMA NAPOLI SERIE A 2024 - All'Olimpico la Roma batte 2-0 il Napoli, rimasto in 9 uomini nel finale. Al 66', con il risultato ancora sullo 0-0, Politano si fa espellere per un fallo di reazione, con i giallorossi che vanno in vantaggio 10 minuti dopo grazie a una girata di Pellegrini. All'86' si fa cacciare anche Osimhen per doppio giallo e i padroni di casa trovano il raddoppio a fine recupero con Lukaku. La squadra di Mourinho supera gli azzurri in classifica, protandosi al sesto posto.

Roma - Napoli 2-0, il tabellino del match

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen (30' st Celik), Cristante, Paredes (25' st Azmoun), Bove, Zalewski (25' st Pellegrini); Belotti (25' st El Shaarawy), Lukaku.

A disposizione: Boer, Svilar, Karsdorp, Celik, Spinazzola, Golic, Pagani.

Allenatore: Mourinho

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus (42' st Natan), Mario Rui (36' st Zerbin); Anguissa, Lobotka (11' st Cajuste), Zielinski (42' st Gaetano); Politano, Osimhen, Kvaratskhelia (42' st Raspadori).

A disposizione: Idasiak, Gollini, Ostigard, Zanoli, Demme, Simeone.

Allenatore: Mazzarri

Arbitro: Colombo

Marcatori: 31' st Pellegrini, 51' st Lukaku (R)

Ammoniti: Paredes, Kristensen, Cristante, Belotti, Zalewski, El Shaarawy, Azmoun (R), Mario Rui, Juan Jesus, Osimhen (N)

Espulsi: Politano, Osimhen (N)