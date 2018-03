Chiellini: “Il Mondiale senza Italia è un pugno nello stomaco”

CHIELLINI NAZIONALE – Giorgio Chiellini ha parlato al ‘Daily Mail’ del calcio italiano, e in particolare della delusione della mancata qualificazione degli azzurri ai Mondiali di Russia 2018.

CHIELLINI SUI MONDIALI – “Questa estate per me vedere il calcio sarà come prendere pugni allo stomaco. Leggerò gli articoli e controllerò i risultati del Mondiale ma non mi riesco a immaginare di star seduto davanti alla televisione per guardare le partite, farebbe troppo male.”

CHIELLINI SULL’ITALIA – “Il motivo per cui siamo così in basso? Sono tanti, ma uno, per esempio, è la mancanza di difensori centrali di alto livello. Non produciamo più gente come Maldini, Baresi, Cannavaro… E la colpa, per così dire, è dei tecnici che hanno voluto imitare il gioco di Pep Guardiola senza averne le capacità”.

J.C.