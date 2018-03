Dalla Spagna: Inzaghi inserito nella Top10 dei migliori allenatori d’Europa

INZAGHI TOP ALLENATORI EUROPA – Nonostante la recente flessione, il campionato della Lazio è più che positivo. I biancocelesti occupano la terza posizione in Serie A in virtù dei 46 punti totalizzati fin qui. Un traguardo che ha come principale artefice Simone Inzaghi, giunto alla sua seconda stagione (escluse le sette partite dell’annata 2015/2016) alla guida dei capitolini. Il tecnico di Piacenza si sta confermando ad altissimi livelli tanto che il Mundo Deportivo lo ha inserito nella graduatoria dei migliori 10 allenatori di club europei (tenendo conto solo dei 5 principali campionati del Vecchio Continente), dove si è tenuto conto del coefficiente punti in relazione al numero di vittorie sul totale di partite disputate in campionato. Una classifica che lo vede piazzarsi proprio al decimo posto con una percentuale del 57%, alle spalle di Valverde (Barcellona 82%), Allegri (Juventus, 75%), Zidane (Real Madrid, 72%), Sarri (Napoli, 71%), Guardiola e Conte (Manchester City e Chelsea, 70%), Heynckes e Simeone (Bayern Monaco e Atletico Madrid 64%) e Wenger (Arsenal 58%).

TOP 10: Los mejores entrenadores de Europa. ¿Estáis de acuerdo? 🤔 https://t.co/1dt4tDkyUD pic.twitter.com/jYb9tyeXBL — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) 9 febbraio 2018