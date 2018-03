LA MOVIOLA. Il Var aiuta un Manganiello impreciso: tanti cartellini per entrambe le squadre

MOVIOLA SASSUOLO LAZIO – Partita fondamentale quella contro il Sassuolo per la Lazio che continua la rincorsa ad un posto Champions. Il match è stato arbitrato da Manganiello, che incontra i biancocelesti per la terza volta.

PRIMO TEMPO

2′ – Marusic crossa al centro dell’area ma la palla è uscita sul fondo prima di essere messa in mezzo. Segnalazione giusta.

10′ – Mazzitelli stacca in aria commettendo fallo su Immobile. Punizione per i biancocelesti.

19′ – Marusic vuole mettere la palla in mezzo ma commette fallo su Rogerio. Punizione per il Sassuolo.

20′- Berardi in ritardo commette un brutto fallo su Radu. Manganiello lo ammonisce. Era diffidato.

25′ – Babacar nell’area di rigore biancoceleste colpisce da dietro la testa di Radu. Non c’è il fallo ma il difensore prende una botta dolorosa.

27′ – La Lazio reclama un tocco con il braccio di Peluso in area di rigore. Per Manganiello a prima vista non è rigore. La palla infatti prima di essere toccata con il braccio sbatte sul fianco del giocatore. Successivamente l’arbitro chiama il Var e concede il penalty alla Lazio, valutando il successivo tocco con il braccio come volontario.

28′ – Lucas Leiva impedisce la ripartenza di Acerbi. È fallo tattico, giallo per il giocatore biancoceleste.

35′ – Wallace in ritardo commette un brutto fallo da dietro su Politano. Giallo per lui. Da adesso è diffidato.

38′ – Babacar allarga il gomito e fa cadere Strakosha nell’area di rigore della Lazio. Secondo Manganiello non è fallo.

45′ – Rogerio stira la maglia di Marusic nella metà campo biancoceleste. Non viene fischiato il fallo dall’assistente molto vicino.

45′ – Peluso con un tackle toglie la palla in area a Felipe Anderson. Azione pulita.

45’+1 – Lukaku affonda il tackle su Adjapong. Prende la gamba, giallo per lui.

45’+4 – Il primo tempo si chiude con molte proteste. I nerovedi reclamano un presunto fallo di Radu su Politano al limite dell’area. Missiroli è ammonito per proteste. Decisione sbagliata di Manganiello: il fallo c’era.

SECONDO TEMPO

3′ – Mazzitelli a centrocampo nel saltare per prendere la palla sul rinvio colpisce con la mano. Punizione per la Lazio.

4′ – Scontro di gioco tra Milinkovic e Mazzitelli. Non c’è alcun fallo ma i due si fanno male e rimangono a terra.

9′ – Berardi sulla trequarti biancoceleste in netto ritardo colpisce Radu con il piede a martello. Manganiello inizialmente lo grazia, poi chiama il Var e decide per il secondo cartellino. Sassuolo in 10. Espulsione giusta.

17′ – Marusic allarga il braccio e colpisce Rogerio, che qualche secondo prima aveva commesso fallo su di lui. Manganiello lo espelle. Espulsione giusta. Ammonito anche Rogerio che prima di essere colpito aveva commesso fallo su Marusic, che ha reagito di conseguenza.

29′ – Missiroli viene colpito con il gomito da Luiz Felipe nell’area di rigore biancoceleste. Per Manganiello non c’è fallo. Il Sassuolo protesta.

37′ – Adjapong al limite dell’area di rigore biancoceste commette fallo su Milinkovic. Si riparte da Strakosha.

45’+4 – Finisce la partita. La Lazio batte il Sassuolo 3 a 0.