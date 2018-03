Lazio, è il momento di fare gruppo: Inzaghi studia la ricetta perfetta per ripartire

LAZIO INZAGHI GRUPPO COMPATTO – La Lazio di Simone Inzaghi non aveva mai perso tre partite di fila: il tecnico piacentino sta studiando le mosse perfette per uscire dal momento di difficoltà. Ieri c’è stato un bel confronto negli spogliatoi prima del consueto allenamento: quel che è venuto fuori è che serve una forza mentale nuova per reagire.

RITIRO DI COMPATTEZZA – Proprio per questo, come appreso da ‘Lazionews.eu‘, la squadra biancoceleste potrebbe andare in ritiro dopo la trasferta europea a Bucarest per preparare poi al meglio la sfida delicata di campionato contro il Verona. Sia chiaro: non un ritiro punitivo ma un modo per stare tutti insieme e ricreare sintonia e buon umore all’interno di un gruppo che da inizio stagione è la vera forza di questa squadra. E potrebbe esserci anche Felipe Anderson…

Marco Barbaliscia