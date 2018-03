Luis Alberto, l’agente: “Offerte importanti, ma…”

CALCIOMERCATO LAZIO LUIS ALBERTO – Un piccolo momento di appannamento, dopo una stagione che rasenta la perfezione, con giocate e gol spettacolari in campo ed il rinnovo di contratto fino al 2022 siglato negli uffici della società. Luis Alberto è diventato grande con Simone Inzaghi e se ne sono accorti un po’ tutti, a giudicare almeno dalla pioggia di offerte fatte recapitare lo scorso gennaio a Tare e Lotito.

IL PROCURATORE – L’agente del fantasista spagnolo, Alvaro Torres, non ha affatto negato tale indiscrezione, tutt’altro: “E’ vero, Luis ha ricevuto offerte molto importanti nella finestra di mercato invernale, ma la Lazio ha subito rispedito al mittente tutte le proposte perché punta molto su di lui. I biancocelesti non l’avrebbero mai venduto a gennaio. Il giocatore a Roma è felice e si sta giocando l’opportunità di andare al Mondiale. I club interessati a lui erano il Siviglia e l’Atletico Madrid, ma le trattative non si sono concretizzate”, ha detto a ‘Mediaset’.