Nazionale, Balotelli ci sarà nelle amichevoli contro Argentina e Inghilterra

BALOTELLI NAZIONALE – Dopo 4 anni Mario Balotelli tornerà a vestire la maglia azzurra. Di Biagio, come riporta la ‘Republica’, lo chiamerà per le amichevoli contro Inghilterra e Argentina: manca solo l’ufficialità. Mario sta facendo una grandissima stagione al Nizza, anche dal punto di vista realizzativo con 13 gol in 19 partite, cosa fondamentale per un attaccante. Le amichevoli, che ci saranno il 23 marzo (Argentina) e 27 marzo (Inghilterra), vedranno nella lista dei convocati anche Balotelli. Supermario è pronto a riprendersi la Nazionale.

J.C.