QUI FORMELLO. Con la Fiorentina torna Felipe titolare. La ripresa è in programma domani mattina

QUI FORMELLO – La ripresa degli allenamenti è prevista per domani mattina alle 9.30, la Lazio si allenerà anche il 25 e il 26 (sempre la mattina). Il tour de force natalizio è appena iniziato, nel mirino adesso c’è la Coppa Italia con la Fiorentina. Martedì sera all’Olimpico arriveranno i viola dell’ex Pioli, mister Inzaghi cercherà di strappare un’altra vittoria per raggiungere la semifinale. Per l’occasione rilancerà dall’inizio Lulic, Leiva, Felipe Anderson e Radu, potrebbe strappare una chance anche Basta sulla destra. Sulla trequarti dovrebbe riposare uno tra Luis Alberto e Milinkovic Savic, mentre Immobile continuerà a guidare il reparto avanzato. Troverà spazio a gara in corso invece Nani, oggi pomeriggio in panchina nel match vinto con il Crotone.

INFERMERIA – L’unico elemento ai box rimane Davide Di Gennaro, che proverà a rientrare in extremis per la trasferta di San Siro con l’Inter in programma il 30 dicembre.

G.C.