I senatori evitano il ritiro: confronto giocatori-dirigenza

RITIRO LAZIO DIRIGENTI – C’è voglia di rialzarsi subito, partendo dal match di giovedì sera. I senatori, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, avrebbero dissuaso Inzaghi e la dirigenza a partire per il ritiro. Dopo il confronto positivo tra le parti, infatti, ce ne sarebbe stato anche un altro interno al gruppo per parlare della situazione e rimettersi in carreggiata. I giocatori, così, si sarebbero guardati negli occhi e promessi di provvedere subito a riprendere il cammino fatto fino alle ultime tre giornate di campionato. Altrimenti, il rischio che scatti dalla prossima eventuale sconfitta una severa punizione è alto.

M.S.