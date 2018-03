STEAUA. Dica torna sulla sconfitta: “Anderson-Immobile fanno la differenza”

LAZIO STEAUA DICA – Ha fatto molto rumore in Romania la sconfitta dell’FCSB, l’ex Steaua per capirci, per 5-1 in casa della Lazio. Il patron Gigi Becali, furioso con allenatore e giocatori, ha minacciato di vendere tutti, forse addirittura il club. Al tecnico Dica, vecchia conoscenza del calcio italiano (una stagione poco fortunata col Catania), nel corso della conferenza stampa in vista della gara con lo Sfantu Gheorghe, sono state fatte ancora domande relative all’Europa League.

LAZIO – “Penso di aver capito dove la Lazio ha fatto la differenza. All’andata hanno giocato Nani e Caicedo, nel ritorno Felipe Anderson e Immobile, che sono due giocatori molto bravi, più degli altri due. C’è stata una grande differenza giovedì, ma il sogno è quello di formare una squadra che possa giocare alla pari contro la Lazio. Lavorerò per fare in modo che ciò avvenga in futuro”.

RIPARTIRE – “I giocatori devono essere consapevoli del fatto che comunque abbiamo fatto un’ottima cosa per il calcio romeno. Abbiamo superato i gironi, poi abbiamo incontrato una squadra italiana molto forte. Non so quante squadre riusciranno a fare questo. Ora dobbiamo dimenticare quello che è successo a Roma e ricordare che l’obiettivo principale è vincere il campionato. Tutti erano arrabbiati dopo la partita con la Lazio, ma nel calcio hai subito la possibilità di dimostrare che c’è stato un errore. Becali arrabbiato? Certamente se vinceremo il campionato, il patron dimenticherà la partita con la Lazio“.