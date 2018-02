Steaua-Lazio, fischia il tedesco Aytekin: celebre la sua direzione di Barca-Psg

UEFA DESIGNAZIONE STEAUA LAZIO – La UEFA ha diramato tramite il suo sito ufficiale le designazioni arbitrali per i sedicesimi di Europa League. Deniz Aytekin dirigerà il match Steaua-Lazio in programma per giovedì sera, ore 21.05. Ad assisterlo ci saranno Eduard Beitinger (GER) e Rafael Foltyn (GER).

I PRECEDENTI – Celebre la sua direzione in Barcellona-PSG dello scorso 8 marzo, che terminò 6-1 per i padroni di casa. Criticato per alcuni errori che avrebbero favorito il club di Messi, sarà lui il direttore di gara del match della Lazio che affronterà a Bucarest i padroni di casa.

IV UOMO: Marco Achmuller (GER)

ADD1: Daniel Siebert (GER)

ADD2: Benjamin Brand (GER)

M.S.