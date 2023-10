QUI FORMELLO: Sarri gestisce le forze. Ripresa lunedì

Tempo di lettura: < 1 minuto

ALLENAMENTO LAZIO FORMELLO - Un'altra settimana di allenamento a Formello si è chiusa. Oggi e domani i calciatori della Lazio saranno liberi di stare in famiglia e godersi il tempo libero. Poi da lunedì si rinizierà a fare sul serio, vista l'imminente gara con il Sassuolo.

Allenamento Lazio, le ultime da Formello

Maurizio Sarri ha diretto ieri la solita seduta a ranghi ridotti. Non c'era Zaccagni, convocato in Nazionali al pari di Vecino, Marusic e Hysaj già scesi in campo. Ma non c'erano neppure Luis Alberto, lasciato a riposo, Provedel, che deve ancora smaltire il colpo all'anca, e Rovella. Il tecnico ha impegnato tutti gli altri, compreso Daichi Kamada, in una duplice seduta. Alla mattina i biancocelesti hanno lavorato sull'atletica e poi sulla tecnica, con il gruppo diviso per ruoli. Al pomeriggio, invece, dopo un iniziale riscaldamento la squadra si è dedicata alla tattica. La giornata si è conclusa, quindi, con una partitella a campo ridotto.

