QUI FORMELLO: l’allenamento della Lazio in vista del Celtic

Tempo di lettura: 2 minuti

Dai nostri inviati a Formello Andrea Castellano e Christian Gugliotta

ALLENAMENTO LAZIO FORMELLO - La Lazio riparte. Lo fa dopo la sconfitta nella Milano rossonera e in Champions League, ospite del Celtic Glasgow. Prima di volare in Scozia, i biancocelesti sono scesi in campo per l'allenamento di rifinitura a Formello, valevole per la seconda giornata d'Europa.

Formello, le ultime dall'ultimo allenamento della Lazio prima del Celtic

La Lazio è reduce da una brutta sconfitta per 2-0 contro il Milan di Pioli a San Siro. Tuttavia, è già il momento di guardare avanti. All'orizzonte c'è la sfida di Champions League contro il Celtic Glasgow in programma mercoledì alle 21:00 in Scozia. Prima di volare oltremanica, dove si terranno le conferenze stampa di Sarri e di un allenatore, i biancocelesti sono scesi in campo per la consueta rifinitura aperta per i primi quindici minuti alla stampa.

La Lazio punta il Celtic: le immagini della rifinitura

Il video della seduta

Tutti presenti in campo, tranne Toma Basic così come ieri. L’allenamento inizia con il solito torello iniziale. Pellegrini nel frattempo si fa male tanto da implicare l’intervento dei medici in campo. Ma per fortuna l’allarme rientra dopo qualche minuto.