Toloi e l'Atalanta lanciano il guanto: "Pensiamo alla Lazio"

Tempo di lettura: < 1 minuto

TOLOI LAZIO ATALANTA - Dopo la Juventus, l'Atalanta è attesa allo stadio Olimpico di Roma per il big match con la Lazio. Intervistato da Dazn, il difensore della Dea Rafael Toloi ha già posato il mirino sull'incontro con i biancocelesti.

Verso Lazio - Atalanta, parla Toloi

"Tutta la squadra lavora, non solo la difesa. Ciò fa difendere meglio la squadra, come abbiamo dimostrato con la Juventus. Abbiamo creato, è stato un peccato non aver segnato. Ora pensiamo alla prossima, alla Lazio".

