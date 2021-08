MARIENFELD | Giorno 1 – Primo allenamento tedesco per la Lazio (VIDEO)

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO MARIENFELD ALLENAMENTI – Oggi è iniziata ufficialmente la nuova avventura biancoceleste in Germania. Dopo il ritiro all’ombra delle Tre Cime di Lavaredo, un nuovo periodo di allenamenti e amichevoli aspetta la Lazio in Germania, a Marienfeld. Segui live con Lazionews.eu le sedute dei biancocelesti.

Allenamento pomeridiano

AGGIORNAMENTO ORE 18:55 – Finisce la prima partitella laziale in terra tedesca. A vincere sono i celesti, guidati da un ottimo Lucas Leiva, match winner. Ora esercizi di allungamento per tutti gli elementi.

🔷 La squadra blu vince la partitella di oggi grazie al gol di @LucasLeiva87! #Marienfeld2021 pic.twitter.com/c57vIlVliI — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 2, 2021

AGGIORNAMENTO ORE 18:35 – Come ormai abbiamo imparato a conoscere ad Auronzo di Cadore, anche a Marienfeld è tempo di partitella finale: arancioni contro celesti. Curiosità: si muovono nella stessa squadra Acerbi, Correa e Immobile.

AGGIORNAMENTO ORE 18:20 – Continua il lavoro tattico per i giocatori di movimento, mentre Adamonis, Reina e Strakosha proseguono nelle rispettive esercitazioni agli ordini del duo Nenci-Grigioni.

AGGIORNAMENTO ORE 18:00 – Il grande protagonista è da subito il pallone. Esercizi sul possesso palla per la squadra di Sarri a Marienfeld, divisa da subito in due formazioni schierate con il 4-3-3.

AGGIORNAMENTO ORE 17:45 – Squadra in campo per il primo allenamento biancoceleste in Germania. Lavoro a parte per Felipe Anderson, Caicedo e Muriqi controllato in Paideia due giorni fa.