NEWS DELLA GIORNATA| Tutte le notizie del 2 agosto in un click

NEWS DELLA GIORNATA – Lunedì 2 agosto 2021. Oggi una nuova tappa dell’estate biancoceleste ha preso il via: il ritiro di Marienfeld. Dalle parole di Barzagli a quelle di Schaffer, andiamo a mettere ordine tra le notizie che hanno tinto la giornata di biancoceleste.

Mondo Lazio

Sono giorni cruciali i primi di agosto in casa Lazio. Dopo il rientro a Formello dal Veneto, la squadra è volata oggi in Germania per la seconda parte del ritiro. Prima di partire, però, nel quartier generale biancoceleste è andato in scena un colloquio tra Lotito, Tare e Sarri. Tra gli argomenti discussi, con ogni probabilità il calciomercato, tra esuberi, cessioni e acquisti, e la lista dei giocatori partenti per Marienfeld. Qui, alle ore 17.45 i 27 convocati dal ‘Comandante’ hanno dato vita alla prima seduta in terra tedesca. Infine, quattro anni fa un piacevole ricordo: Felipe Caicedo diventava un giocatore biancoceleste.

I fatti di oggi

Mentre il Coronavirus non molla la presa sul nostro paese, Olivier Giroud, neo-attaccante del Milan, ha parlato in un’intervista di Maurizio Sarri, suo allenatore al Chelsea. Chi, poi, è tornato a parlare di Lazio è Andreas Pereira, che ha parlato anche di futuro.