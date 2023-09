QUI FORMELLO, ripresa immediata dopo l'Atletico: il report

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO 20 SETTEMBRE 2023 - La Lazio non perde tempo e riprende subito i lavori a Formello, a poche ore di distanza dall'impresa storica realizzata da Provedel contro l'Atletico Madrid. Ecco di seguito il report dell'allenamento di oggi, 20 settembre 2023, in vista del match contro il Monza.

Qui Formello , le ultime sull'allenamento della Lazio

Seduta di scarico questa mattina per la Lazio a Formello. In campo soltanto i calciatori non utilizzati ieri contro l'Atletico e quelli subentrati nella ripresa. In gruppo si rivedono anche Gonzalez e Kamenovic. Per tutti gli altri lavoro differenziato in palestra. Luca Pellegrini ha saltato la sessione, ma ha rassicurato circa le sue condizioni, dopo il fastidio al ginocchio destro che lo maesso ko contro l'Atletico Madrid. Da domani si inizierà a preparare l'anticipo di sabato con il Monza, dove potremmo rivedere Cataldi in regia e Guendouzi potrebbe fare il suo esordio da titolare. Anche Pedro e Isaksen vogliono intensificare il loro lavoro per strappare una presenza dal 1' nel tridente offensivo, sin qui mai toccato da Sarri.