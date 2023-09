Calciomercato Lazio, il Tenerife torna alla carica per Pedro

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO PEDRO TENERIFE - Pedro non ha potuto dare il proprio apporto in questo inizio di stagione a causa di un infortunio, ma resta una pedina importante per la Lazio di Sarri. Ciò nonostante, il Tenerife sembra tornare alla carica in vista della prossima sessione di calciomercato, come affermato dalle parole del suo presidente.

Rivero: "Il Tenerife vuole che Pedro venga e anche lui sicuramente vorrà venire"

Queste le parole rilasciate dal presidente del Tenerife, Paulino Rivero Bauteche, a Radio Club Tenerife: "A proposito di questo, il Tenerife vuole che Pedro venga e anche lui sicuramente vorrà venire. È un professionista e noi abbiamo risorse economiche limitate, se si dovesse trovare l’intesa sia dal punto di vista economico sia da quello sportivo le cose potrebbero funzionare. Al momento posso dirvi che c’è un legame e siamo stati in contatto".