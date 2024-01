Lazio - Lecce, la società biancoceleste attiva la Promozione derby

Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO LECCE PROMOZIONE DERBY - In occasione del match contro il Lecce, in programma domenica 14 gennaio 2024, la Lazio ha attivato una speciale "Promozione derby". Coloro che hanno acquistato i biglietti della stracittadina di Coppa Italia, dunque, potranno usufruire di ticket in promozione nella sfida valida per la ventesima giornata di Serie A.

Promozione derby per Lazio - Lecce: il comunicato

La S.S. Lazio comunica di aver attivato una speciale PROMOZIONE “DERBY” sulla vendita dei biglietti di Lazio-Lecce, in programma domenica 14 gennaio alle 12:30, riservata a tutti coloro che hanno acquistato i biglietti della gara Lazio-Roma di Coppa Italia Frecciarossa del 10 gennaio. I biglietti in promozione e a prezzo intero sono in vendita dalle ore 16:00 di martedì 9 gennaio.

Per chi è valida la Promozione Derby

Tale promozione è vali da per: coloro che hanno acquistato il biglietto con una card Lazio, 1900 o Eagle, devono inserire i codici delle card: 032…. per la 1900 e EAG…. per le Eagle. Per chi ha acquistato un biglietto cartaceo, si deve inserire il sigillo fiscale presente sul titolo acquistato.

Sarà possibile acquistare i biglietti:

- ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

- presso i punti vendita Vivaticket

- le due tariffe agevolate, Invalidi al 100% e Disabili in carrozzella entrambi con accompagnatori, si potranno acquistare solo presso i negozi Lazio Style 1900.

TUTTI COLORO CHE SONO IN POSSESSO DELLA FIDELITY CARD MILLENOVECENTO O EAGLE E NON SONO ABBONATI, POTRANNO RICHIEDERE AL MOMENTO DELL`ACQUISTO ANCHE ON LINE CHE, IL TITOLO D`INGRESSO VENGA CARICATO ELETTRONICAMENTE SULLA STESSA.

Questi saranno i punti di accesso allo Stadio Olimpico per i possessori dei biglietti:

Via dei Gladiatori per i biglietti Media - Sponsor Hospitality - Tribuna D`Onore - Autorità e Tribuna Monte Mario;

Piazza Lauro De Bosis per i biglietti di Tribuna Tevere, Distinti Sud Est e Curva Maestrelli;

Via Nigra-Stadio dei Marmi per i biglietti di Tribuna Disabili in Carrozzella;

Piazza Piero Dodi per i biglietti di Curva Nord - Distinti Nord Est e Nord Ovest - Tribuna Tevere.

Si ricorda che chi acquista fisicamente un biglietto presso un punto vendita è tenuto a mostrare il suo documento di identità, pena l’impossibilità di emettere il titolo di accesso (D.L. 8/2/2010 nr. 8). Non verranno considerate come documenti idonei alla vendita, tutte le patenti di ultima generazione che non riportano le indicazioni del luogo di residenza.

Nella vendita libera il numero massimo di biglietti acquistabili da una singola persona è di quattro come da disposizioni dell`Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive. In questo caso è possibile presentare per le altre eventuali tre persone, anche solo la copia del documento d`identità.