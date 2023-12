Udinese - Lazio, al via la vendita biglietti: info, modalità e prezzi

Tempo di lettura: < 1 minuto

UDINESE LAZIO BIGLIETTI INFO VENDITA - La Lazio ha pubblicato una nota sul proprio sito ufficiale nella quale annuncia l'inizio delle vendite dei biglietti per il match contro l'Udinese. Ecco di seguito info utili e prezzi della partita della Dacia Arena, in programma domenica 7 gennaio 2024 alle ore 15:00.

Serie A, info e prezzi dei biglietti di Udinese - Lazio

Come riporta la nota pubblicata sul sito ufficiale biancoceleste: "La S.S. Lazio comunica che sono in vendita i biglietti per la gara di Serie A TIM Udinese-Lazio alla Dacia Arena di Udine in programma domenica 7 gennaio 2024 alle ore 15:00. Il prezzo del settore "Curva Ospiti" è di € 30 (più diritti di prevendita). Sarà possibile acquistarli fino alle ore 19:00 di sabato 6 gennaio".

Modalità di vendita:

-on-line

- punti vendita Ticketone

Restrizioni:

- divieto del cambio nominativo.

Come arrivare allo stadio in auto:

DALL'AUTOSTRADA A23

Provenendo da Venezia-Trieste: uscire al casello di Udine Sud e proseguire sulla Tangenziale Ovest in direzione Tarvisio, quindi prendere l’uscita "Stadio Fiuli" - "ospiti curva sud".

Provenendo da Tarvisio: uscire al casello di Udine Nord e proseguire sulla Tangenziale Ovest in direzione Pordenone, quindi prendere l’uscita Città Fiera - Stadio.

DA UDINE CENTRO

Seguire le indicazioni stradali STADIO in direzione Spilimbergo.