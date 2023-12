QUI FORMELLO, rifinitura in vista del Frosinone: Casale recupera

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO - Anche oggi, giovedì 28 dicembre 2023, la Lazio si è ritrovata a Formello per effettuare la rifinitura in vista del match contro il Frosinone. Maurizio Sarri deve rinunciare a Immobile e Luis Alberto per la partita valida per la diciottesima giornata di Serie A. Ecco di seguito il report dell'allenamento odierno dei biancocelesti.

Qui Formello, il report dell'allenamento della Lazio

Oltre a Immobile e Luis Alberto, Maurizio Sarri deve rinunciare anche ad Alessio Romagnoli, che non ce la fa a recuperare per il match contro il Frosinone. Dalla rifinitura odierna però c'è anche una buona notizia, con Casale che ha partecipato per intero alla sessione e rientrerà quindi tra i convocati. Sono stati aggregati al gruppo anche i giovani Primavera Ruggeri, Sardo e Sana Fernandes, che potrebbero quindi partire col resto della squadra. Il tecnico biancoceleste ha inoltre provato Felipe Anderson falso nueve, opposto a Castellanos nella partitella. Sembra tornato in piena forma Isaksen, che proverà fino all'ultimo a strappare una maglia da titolare.