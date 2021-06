Calciomercato, doppia idea viola per la Lazio: ecco chi potrebbe arrivare

- Advertisement -

CALCIOMERCATO LAZIO CALLEJON PEZZELLA -Se la montagna non va da Maometto, diceva il vecchio adagio, Maometto va alla montagna. Potremmo parafrasare così la caccia all’esterno d’attacco apertasi in casa Lazio dopo l’assunzione di Maurizio Sarri. Il tecnico biancoceleste ha bisogno di giocatori con determinate caratteristiche per far esplodere la bellezza del suo gioco. Nella difficile ricerca di profili validi da questo punto di vista, la dirigenza biancoceleste sta trovando delle ovvie difficoltà di reperimento. Il limitato margine di manovra sul mercato – si sono fatti i nomi di Kostic e Brandt, ma cartellini ed ingaggi non sono certo bassi – sta portando a pescare vecchi pallini del tecnico. Magari fuori dal progetto tecnico nella squadra di appartenenza. Magari entusiasti di tornare a lavorare col Comandante. Uno di questi è José Maria Callejon, l’ultima suggestione riportata stamane dal Corriere dello Sport.

Calciomercato Lazio, si guarda in casa viola per Callejon e Pezzella

Il laterlae spagnolo, ai margini della prima squadra viola lo scorso anno sia nella gestione Prandelli che nella doppia parentesi Iachini, potrebbe essere un buon innesto come esterno d’attacco di destra nel 4-3-3. Il calciatore ex Real Madrid e Napoli ha vissuto proprio nelle stagioni partenopee con Sarri il suo periodo più fulgido. Aprofittando anche della caotica situazione tecnica in casa Fiorentina – la squadra è ancora senza allenatore, sebbene nelle prossime ore si potrebbe chiudere per Vincenzo Italiano – Igli Tare starebbe pensando di ingagguare German Pezzella, difensore argentino Capitano della viola. Il contratto di quest’ultimo scade nel 2022, e sul tavolo non c’è ancora alcuna bozza di rinnovo. Ergo la Fiorentina deve necessariamente cederlo in questa sessione di mercato se non vuole rischiare di perdere il giocatore a zero l’anno prossimo…