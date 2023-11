Immobile: "Gol importante per la Lazio e per me, atmosfera unica"

Tempo di lettura: 2 minuti

IMMOBILE LAZIO FEYENOORD POST PARTITA - Ciro Immobile fa 200 con la Lazio e regala ai biancocelesti il successo contro il Feyenoord. Il capitano festeggia come meglio non poteva questo importante traguardo personale, commentandolo nel post partita.

Le parole di Immobile ai microfoni ufficiali biancocelesti

Ciro Immobile commenta così il gol numero 200 con la Lazio, segnato contro il Feyenoord, ai microfoni ufficiali biancocelesti: "È un altro premio importante, ma devo ringraziare la squadra e anche i tifosi che hanno creato un’atmosfera unica allo stadio".

Sul girone

"I dettagli faranno la differenza fino alla fine. Lotteremo con Atletico e Feyenoord per passare il turno e siamo felici di poterci confrontare contro queste squadre. Dopo la sosta ci aspetta il Celtic in un'altra sfida cruciale per il cammino europeo".

Sul derby

"Mi piace novembre d’altronde preferisco l’inverno all’estate, forse perché si gioca e quindi per questo mi esprimo meglio e riesco a raggiungere certi risultati. Questa deve essere una partita che ci deve dare fiducia in vista del derby. Dobbiamo focalizzarci sul campionato visto che siamo indietro".

Le parole di Immobile a Sky Sport nel post partita di Lazio - Feyenoord

Ciro Immobile ha inoltre commentato il successo della sua Lazio contro il Feyenoord in Champions League a Sky Sport, affermando: "Credo che sia un gol importante, in un momento importante non tanto facile per noi sia in campionato sia in Champions. Il nostro girone fa da padrone all’equilibrio e credo che sarà così fino alla fine. Noi abbiamo un'altra partita in casa da poter sfruttare al massimo e poi andarci a giocare, credo, la qualificazione a Madrid. Spero che questa vittoria ci dia il morale giusto anche per il campionato".

Sul gol numero 200 con la Lazio

"Serviva per scacciare tutto, per quanto riguarda la mia situazione. Sempre bello segnare e poterlo fare quando la squadra arriva alla vittoria. Stasera è arrivato un gol molto importante per la squadra, per via della vittoria, ma anche per me. Duecento gol sono un traguardo davvero bellissimo ed è stato bello festeggiarlo così davanti alla nostra gente".

Sull'Arabia

"Sono momenti in cui quando le cose vanno male si butta tutto nel calderone, non si capisce bene poi la realtà della situazione. Il calcio è cosi, vive dei momenti di alti e basii e noi dobbiamo essere bravi. Chi è più equilibrato, la vince. È questa la morale. Sono davvero felice per il gol, è arrivato in un momento difficile per ma ma non il più difficile che ho vissuto qui. Quando poi inizi a avanzare con l'età, si sentono a parte le critiche anche le cose che non si può più giocare arrivati a una certa età. Questa è la cosa che infastidisce ancora di più quando stai bene fisicamente".

Lazio - Feyenoord, le parole di Immobile alla Uefa

"Stasera era un traguardo importante per la squadra ma anche per me: 200 gol sono un grande traguardo ed è stato bello festeggiarlo davanti alla nostra gente. Il calcio è così e dobbiamo essere bravi. Chi è più equilibrato vince le partite. Sono contento per il gol, è arrivato in un momento difficile ma non il più difficile per me da quando sono qui".