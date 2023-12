Gilardino: "Dispiace perdere, ma la prestazione c'è stata"

Tempo di lettura: 2 minuti

GILARDINO LAZIO GENOA POST PARTITA - La Lazio elimina il Genoa dalla Coppa Italia grazie al gol di Guendouzi. Una vittoria di misura che estromette il Grifone di Gilardino agli ottavi di finale. Il tecnico ha analizzato la sconfitta dei suoi nel post partita.

Lazio - Genoa, le parole di Gilardino a Mediaset

Ecco di seguito le parole di Alberto Gilardino a Mediaset dopo Lazio - Genoa 1-0: "Sono soddisfatto, hanno giocato tanti ragazzi che non giocavano da tempo, e Retegui ha messo minuti. Dispiace perdere, ma la prestazione c'è stata, non ho nulla da rimproverare".

Sul rigore non fischiato nel finale

"Non voglio commentare, penso sia visibile".

Sul turnover

"Devo pensare all'equilibrio della squadra. Stasera volevo vedere certi tipi di giocatori che hanno giocato poco per capire se posso contare su di loro in futuro. In molti hanno dato una risposta. Mateo ha avuto due palle gol, pur non avendo creato tanto come squadra".

Sulla sostituzione di Retegui

"Era preventivata l'uscita di Retegui, non posso permettermi di perderlo di nuovo. Le valutazioni le ho dovute fare per la partita di domenica, per noi fondamentale".

Sui tanti giocatori offensivi a disposizione

"E' sempre meglio avere giocatori di qualità in abbondanza, poi sta all'allenatore saperli mettere in campo".

Le parole di Gilardino in conferenza post Lazio - Genoa

"L'arbitro non ci ha dato nessuna spiegazione, credo sia visibile a tutti. Sono soddisfatto dei ragazzi, era una prova per loro per capire tante cose e situazioni. Abbiamo messo minuti a Retegui, alcuni arrivavano da un percorso e hanno dato risposte importanti. Non mi sono piaciuti i primi 10 minuti del primo tempo: troppe imperfezioni e poca lucidità. Poi siamo venuti fuori e siamo riusciti a prendere il pallino del gioco. Pur non creando tanto, Retegui ha avuto due palle gol importanti. Ora ci prepariamo per domenica".

Su Immobile

"Ciro ha fatto un percorso incredibile, sono felice per lui che sia arrivato a livelli così importanti. Si merita tutto quello che ha avuto a livello calcistico. È un simbolo per la Lazio e per questo mondo, mi auguro che possa giocare per tanti anni. Spalletti è molto più bravo di me nel decidere, Immobile ha qualità importanti, l'ha dimostrato nella Lazio e nella Nazionale. Bisogna vedere il percorso che farà da qua a giugno. Io ho Retegui che ha tutto, ha tanti margini di miglioramento. Può essere importante per la Nazionale".