Pellegrini: "Sono contento, era importantissimo passare il turno"

Tempo di lettura: 2 minuti

PELLEGRINI LAZIO GENOA POST PARTITA - La Lazio batte 1-0 il Genoa e vola ai quarti di finale di Coppa Italia. La decide un gol di Guendouzi su assist di Luca Pellegrini. Il terzino biancoceleste ha commentato il passaggio vincente nel post partita.

Le parole di Luca Pellegrini nel post partita di Lazio - Genoa

Queste le parole di Luca Pellegrini a Mediaset al termine di Lazio - Genoa 1-0: "Sono contento perché era importantissimo passare il turno e dare continuità ai risultati".

Sul Genoa

"Non era facile, in campionato il Genoa ci aveva rotto le scatole, adesso ci siamo presi una piccola rivincita, va bene così".

Sul suo impiego

"Tutti devono farsi trovare pronti e stare sul pezzo, scendere in campo oggi era difficile perché quattordici partite seduto si fanno sentire ed è normale che uno come me ci tenga a essere a disposizione della squadra. Sono contento della prestazione".

Sui possibili Quarti contro la Roma

"Un quarto di finale è già importante, il fatto che possa essere un derby lo rende ancora più stimolante".

Le parole di Pellegrini ai microfoni ufficiali biancocelesti

Sul passaggio del turno

"L'importante era passare il turno e ci siamo riusciti. Sono contento di aver dato una mano alla squadra, stiamo facendo bene, ci stiamo mettendo tutto ed è quello che dobbiamo fare. I risultati ci stano dando una sorta di ragione. Come dice il mister, dobbiamo cercare la prestazione perché poi il risultato arriva. Anche in emergenza ci siamo presi una rivincita".

Sul ritorno da titolare

"Era da tanto che non giocavo dall'inizio, sono arrivato bello stanco ma ho stretto i denti. Sono contento della prestazione di tutti. Sono stato in diversi gruppi, ma è questo è fantastico per l'aria che si respira, per come ci parliamo. Siamo un gruppo di bravi ragazzi, a volte pure troppo. Anche noi che non stiamo giocando spesso stiamo sempre sul pezzo e diamo il 100%. Sono orgoglioso di questo spogliatoio. Abbiamo stretto i denti, anche non essendo bellissimi negli ultimi minuti e con un po' di fatica, ma ci abbiamo messo voglia. Anche in Coppa Italia vogliamo andare più avanti possibile".