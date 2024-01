Coppa Italia, storie di derby: solo due volte Lazio e Roma si sono affrontate ai quarti

Tempo di lettura: 2 minuti

COPPA ITALIA LAZIO ROMA – Pari e patta. In due occasioni Lazio e Roma si sono affrontate ai quarti di finale di Coppa Italia. Una volta sono passati i biancocelesti. Nell’altra i giallorossi. Il bilancio, in perfetto equilibrio, sarà scosso solamente dall’incontro del 10 gennaio.

Lazio – Roma, storie di Coppa Italia: i precedenti ai quarti

La vittoria della Roma: cronache di guerra

L’Europa in fiamme. Il pallone che rotolava. Ma non riusciva a regalare i soliti sorrisi. Gli italiani avevano altro a cui pensare. La guerra aveva distrutto tutto. Anche la voglia di calcio. Quello del 16 maggio 1943 fu un derby all’acqua di rose. Così lo definirono i cronisti del tempo. Non ci furono “tafferugli”, né “tifosi rimasti fuori dallo stadio” o “metropolitani a cavallo per disciplinare il traffico”. Gli autubus e i tram erano praticamente vuoti. E la partita “è filata liscia liscia”. A cavallo dell’intervallo la Roma ha impresso la decisiva accelerata alla partita. Prima Krieziu e poi Dagianti hanno messo in ghiaccio la qualificazione. Inutile il gol biancoceleste di Gualtieri, arrivato dieci minuti dopo l’espulsione del compagno Flamini per gioco scorretto.

Derby biancoceleste all’andata e al ritorno: Lazio in semifinale

Per trovare un altro Lazio – Roma nei quarti di finale della coppa nazionale bisogna saltare al 1998. I biancocelesti, allenati da Sven Goran Eriksson, trovarono i giallorossi di Zeman. L’allora formula della competizione prevedeva ancora il doppio confronto, andata e ritorno. In entrambe le partite non ci fu storia. La prima finì 4-1. Al 2’ Boksic aveva già sbloccato la gara. Poi arrivarono Jugovic, Mancini e Fuser. A nulla servì il rigore del romanista Balbo. Meno netta, ma comunque esaltante, la seconda. Decisero Gottardi e ancora Jugovic. Paulo Sergio segnò la rete del momentaneo 1-1, ma in semifinale andò la Lazio.