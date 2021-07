Spezia, il Covid non da tregua: nuovo caso e amichevole annullata

- Advertisement -

SPEZIA COVID – Gli allenamenti in gruppo, la tattica e la rifinitura di ieri: sembrava che lo Spezia fosse finalmente uscito dall’incubo covid-19 che l’aveva attanagliato a Prato allo Stelvio. Invece il virus è tornato a colpire anche a Ronzone, sede del nuovo ritiro aquilotto.

Nuovo caso di positività: lo Spezia annulla l’amichevole

“Lo Spezia Calcio comunica che i tamponi effettuati questa mattina hanno dato esito positivo al COVID-19 per un proprio calciatore. Il Club, nel rispetto delle norme vigenti e della sicurezza di tutti, in accordo con il Montebelluna e con le autorità sanitarie locali, comunica che la sfida amichevole prevista per le ore 17:00 odierne è annullata”.