Aston Villa - Lazio 3-0: doccia fredda per i biancocelesti

ASTON VILLA LAZIO CRONACA - Dopo i test di Auronzo di Cadore, la Lazio gioca la sua prima amichevole estiva al di fuori dai confini italiani. La cornice è il Poundland Bescot Stadium di Walsall e l'avversario è l'Aston Villa. Maurizio Sarri sfida Unai Emery in un match utile per mettere minuti nelle gambe che non vedrà protagonista Luis Alberto, ma che può offrire spunti importanti per la prossima stagione.

Aston Villa - Lazio 3-0: la cronaca del match

Secondo tempo

90'- Finisce senza recupero l'amichevole tra Aston Villa e Lazio. Biancocelesti che vanno sotto nel primo tempo e sono sfortunati nella ripresa, subendo prima il raddoppio su deviazione di Romagnoli e poi il 3-0 definitivo.

89'- Non si ferma l'Aston Villa, che conquista un calcio d'angolo dal quale ci prova McGinn. Intervento coi tempi giusti di Basic, che subisce fallo.

85'- Arriva anche il 3-0 dell'Aston Villa. Autogol di Mario Gila. Avanzata sulla destra di Revan arriva la sfortunata deviazione dello spagnolo, che beffa Maximiano per il tris dei Villains.

82'- Dentro anche Matteo Cancellieri per la Lazio, fuori Felipe Anderson.

82'- Primo intervento di Maximiano, che stoppa il tiro da fuori di Kellyman.

81'- Nella Lazio entrano Maximiano e Gila per Provedel e Romagnoli.

79'- Cross di Philogene, allontanato da Hysaj.

75'- Scintille tra Castellanos e Mings! I due battibeccano e si prendono entrambi l'ammonizione, ma proseguono nella discussione. Animi caldi per i due in questo momento. Felipe Anderson, con la fascia al braccio, interviene e calma il compagno di squadra.

72'- Lampo della Lazio con Pedro! Lo spagnolo riceve l'imbucata di Basic e conclude a rete. Blocca però Olsen.

69'- Esce Vecino ed entra Bertini nella Lazio. Nell'Aston Villa fuori Digne e Tielemans e dentro Revan e Kelliman.

68'- Castellanos pescato in posizione di fuorigioco, gioco fermo.

65'- Patric si immola sul sinistro dal limite dell'area di rigore di Archer.

64'- Altro rischio per la Lazio: Coutinho sfiora la traversa e sfiora il tris.

62'- Mings colpisce duro Felipe Anderson, rischia anche il giallo, ma ancora una volta l'arbitro lascia correre e non sanziona il giocatore dell'Aston Villa.

62- Cambi per la Lazio: dentro Pedro, Patric, Marcos Antonio, Hysaj e Castellanos al posto di Immobile, Zaccagni, Cataldi, Marusic e Casale.

61'- Ancora Provedel decisivo su Coutinho! Calcio di punizione diretto in porta, ma ancora una volta è reattivo il portiere biancoceleste. Felipe Anderson respinge il tentativo di tap-in di Digne e Immobile resta a terra, perdendo sangue dal naso.

59'- Uno scatenato McGinn crea il panico nella metà campo della Lazio. Biancocelesti che accusano il colpo e regalano un calcio di punizione agli avversari.

58'- 2-0 Aston Villa. McGinn. Cash appoggia per il centrocampista scozzese, che scaglia in rete un potente sinistro leggermente deviato da Romagnoli, che beffa Provedel e si insacca in rete per il raddoppio dei Villains.

54'- Altra chance per l'Aston Villa con Coutinho, stavolta ci mette una pezza Casale mandando la palla in calcio d'angolo.

49'- Vecino resta a terra dopo aver subito una botta al ginocchio, problemi fisici che richiedono l'intervento dello staff medico biancoceleste. Si scalda precauzionalmente Bertini.

48'- Subito occasione per Tielemans! Aston Villa vicino al 2-0, brivido per la Lazio.

46'- Nell'Aston Villa girandola di cambi, cambiati tutti rispetto al primo tempo tranne Olsen, Chambers, Digne e Tielemans. Lazio con gli stessi della prima frazione di gioco. Fuori per i Villains Konsa, Pau, Kamara, Bailey, Buendía, Diaby e Watkins e dentro Cash, Mings, Douglas Luiz, Philogene, Coutinho, McGinn e Archer.

46' - Si riparte al Poundland Bescot Stadium di Walsall con l'Aston Villa in vantaggio 1-0 sulla Lazio.

Primo tempo

46'- Dopo un minuto di recupero termina il primo tempo. Aston Villa avanti 1-0 sulla Lazio grazie alla rete al 36' di Ollie Watkins.

44'- Cataldi batte sul secondo palo alla ricerca di Romagnoli, ma anticipa tutto Kamara.

43'- Brutto fallo di Buendia su Immobile, l'arbitro non sanziona il giocatore dell'Aston Villa che colpisce duro il bomber di Torre Annunziata a palla lontana. Punizione da una mattonella interessante per la Lazio.

41'- Serpentina strepitosa di Felipe Anderson, che penetra in area di rigore ma non riesce a concludere a rete per l'intervento di Boubacar Kamara. Risposta Lazio!

40'- Olsen sbaglia l'appoggio e regala palla a Zaccagni, che sceglie di non calciare immediatamente perdendo il tempo di gioco e permettendo alla difesa dell'Aston Villa di recuperare.

38'- Marusic stende Bailey ed è il primo ammonito del match.

36'- Watkins parte sul filo del fuorigioco e, dopo il rigore sbagliato poco prima, infila in rete l'1-0. Non può farci niente stavolta Provedel, Aston Villa in vantaggio. Chiedono il fuorigioco i giocatori della Lazio, ma è tutto buono per l'arbitro.

34'- Watkins appoggia per Buendia, che conclude in porta ma trova ancora un attentissimo Provedel. Aston Villa che quando avanza spaventa la Lazio.

32'- Altro off-side di Immobile, imbeccato stavolta da Danilo Cataldi, tenta un pallonetto ma il gioco è già fermo.

30'- Immobile pescato in fuorigioco sul lancio di Lazzari, tra i più propositivi in questa prima frazione di gioco.

28'- Lazzari avanza e tenta un traversone in area controllato da Pau Torres. Adesso però la Lazio riesce a mantenere stabilmente il possesso palla nella metà campo dell'Aston Villa.

26'- Fallo di Chambers su Cataldi, punizione per la Lazio.

25'- Immobile parte in campo aperto sul lancio filtrante di Felipe Anderson, avviando un duello in velocità con Konsa che però si mette davanti col corpo e subisce la carica del 17 biancoceleste.

22'- Prosegue il lungo possesso palla dell'Aston Villa, Buendia penetra centralmente poi appoggia per Kamara. Ottima gestione del gioco per gli uomini di Unai Emery. Lazio troppo schiacciata.

21'- Cataldi imbuca per Immobile, ma Olsen capisce tutto e interviene allontanando di testa.

19'- Aston Villa tutto avanti alla ricerca del vantaggio. Lazio racchiusa nella propria metà campo.

16'- Traversa di Tielemans! Diaby crossa all'interno dell'area di rigore, sulla ribattuta arriva la traversa del centrocampista belga. Assalto dell'Aston Villa che ha improvvisamente alzato l'intensità di gioco. Lazio in estrema difficoltà in questo momento.

14'- PROVEDEL! RIGORE PARATO! Il portiere biancoceleste ipnotizza Watkins e vola sulla sua destra! Si resta 0-0.

13' - Calcio di rigore per l'Aston Villa! Romagnoli attera Boubacar Kamara in area e l'arbitro Banks indica il dischetto!

11'- Provedel! Gran parata del portiere della Lazio sulla conclusione aerea di Chambers, bravo a svettare in mezzo all'area biancoceleste direttamente da corner.

10' - Felipe Anderson respinge in calcio d'angolo la conclusione di Leon Bailey. Prime avanzate anche per l'Aston Villa.

6'- Calcio di punizione in favore della Lazio: Basic mentre dentro una palla morbida per Immobile, che però non riesce colpire di testa.

5'- Lazzari sfonda sulla destra e cerca Basic al centro dell'area, primo squillo della Lazio. Bravo in questo frangente Chambers a sventare il pericolo.

4'- Fase di studio delle due squadre, Villains in possesso palla.

1'- Si comincia! È iniziata Aston Villa - Lazio al Poundland Bescot Stadium di Walsall.

Aston Villa - Lazio 3-0, il tabellino del match

ASTON VILLA (4-3-3): Olsen; Chambers, Konsa (46' Cash), Pau (46' Mings), Digne (69' Revan); Bailey (46' Douglas Luiz), Kamara (46' Philogene), Tielemans (69' Kellyman); Buendia (46' Coutinho), Diaby (46' McGinn), Watkins (46' Archer). Allenatore: Unai Emery.

LAZIO (4-3-3): Provedel (81' Maximiano); Lazzari, Casale (62' Patric), Romagnoli (81' Gila), Marusic (62' Hysaj); Vecino (69' Bertini), Cataldi (62' Marcos Antonio), Basic; Felipe Anderson (83' Cancellieri), Immobile (62' Castellanos), Zaccagni (62' Pedro). Allenatore: Maurizio Sarri.

NOTE

Arbitro: Peter Banks

Marcatori: Watkins (36'), McGinn (58'), Gila (aut. 85')

Ammoniti: Marusic (38'), Castellanos (75'), Mings (75')