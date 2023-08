Provedel dopo Aston Villa - Lazio: "L'intensità ha fatto la differenza"

Tempo di lettura: < 1 minuto

ASTON VILLA LAZIO PROVEDEL INTERVISTA - Le parole di Ivan Provedel al termine di Aston Villa - Lazio 3-0 ai microfoni ufficiali biancocelesti.

Lazio, Provedel: "Aston Villa avversario di alto livello"

Su cosa è mancato contro l'Aston Villa

"Oggi è mancato quello che si è visto. L'intensità ha fatto la differenza, questa è la prima partita di un certo livello e loro sono più avanti di noi. Non deve essere una scusa questa, meglio che siano successe oggi certe cose, almeno possiamo capire bene dove migliorare oltre la condizione. Aldilà del risultato, bisogna guardare al resto in modo costruttivo per andare avanti e arrivare pronti al 20 agosto".

Su cosa può insegnare questa sconfitta

"Loro sono un avversario di alto livello, la partita sarebbe stata difficile a prescindere, in ogni momento dell'anno. La condizione può aver inciso, loro iniziano prima la stagione ma si poteva fare meglio però per me tutto quello che si fa deve esser un'insegnamento per capire cosa fare meglio dal 20 agosto".

Su Buffon

"Parlare di Buffon è difficile, ho avuto la fortuna di giocarci contro. Mi viene in mente un aneddoto, Enzo Ferrari diceva che se chiedi ad un bambino di disegnare una macchina, lui la disegna rossa. per me è così col portiere, disegni Buffon. Gigi è sempre stato une esempio. Mi spiace ma la vita è questa".