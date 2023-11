OCCHIO AL FISCHIETTO, Marciniak arbitra Lazio - Feyenoord

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO FEYENOORD DESIGNAZIONE ARBITRALE MARCINIAK - La UEFA ha reso note le designazioni arbitrali per il quarto turno della fase a gironi di Champions League. La Lazio riceve all'Olimpico il Feyenoord in un match crocevia, in programma per le ore 21 di martedì 7 novembre. L'arbitro del match sarà il polacco Szymon Marciniak.

Lazio - Feyenoord, la squadra arbitrale

Arbitro: Szymon Marciniak (POL)

