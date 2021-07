Euro 2020, Italia-Spagna: tempo di riscatto per Immobile e Morata

- Advertisement -

EURO 2020 ITALIA SPAGNA – Un ultimo step per accedere alla finale di Euro 2020. Per l’Italia di Roberto Mancini è giunto il momento di affrontare la Spagna in semifinale. Tutto in una notte per gli azzurri. Tutto in una notte per Ciro Immobile. Il bomber biancoceleste contro gli spagnoli ha l’occasione di riscattare la prestazione negativa di Monaco di Baviera contro il Belgio. Il CT in conferenza ha ricordato come spesso “il più criticato sia quello che alla fine risolve tutto”.

Immobile-Morata, si parte al buio

Come scrive la Gazzetta dello Sport, è come se Ciro, uscito dalle mura amiche dell’Olimpico, avesse smarrito il filo: un saliscendi che ricorda l’Immobile di Siviglia, prima che trovasse l’Eldorado alla Lazio. Ma proprio questa notte potrebbe nascondere il colpo per dare ragione a Mancini. Anche Il Messaggero scrive “stasera c’è chi partirà al buio”. Il quotidiano fa riferimento oltre che a Immobile anche ad Alvaro Morata. I due centravanti sempre sotto accusa che comunque, quando serve, fanno centro. Stesse reti, 2: Ciro con 4 presenze, Alvaro con 5 partite. Stesse critiche, ma Mancini e Luis Enrique sembrano comunque decisi a confermarli.