Benitez su James: “Ci parleremo, lui sa come la penso”

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

JAMES BENITEZ – James Rodriguez è il sogno di mercato di molte società in europa. Il fantasista colombiano, già accostato alla Lazio in questa sessione di mercato, ha ricevuto gli apprezzamenti delle migliori squadre europee. Il tecnico dell’Everton Rafa Benitez, nella conferenza stampa di oggi ha parlato del futuro del numero 10 dei Toffees.

Benitez sul futuro di James

“Ho avuto modo di parlare con lui e sa già come la penso. Parleremo con ogni giocatore e con ogni agente, cercando di trovare la migliore soluzione per tutti. Adesso James è a casa, in isolamento a causa del Covid”.