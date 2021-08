Baiocchini: “Correa è il primo nome per l’attacco dell’Inter”

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

CORREA INTER LAZIO – Joaquìn Correa continua ad essere un obiettivo concreto del mercato nerazzurro. Con la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea la dirigenza interista proverà a dare il massimo per regalare a Simone Inzaghi un’altra punta di spessore che affiancherà Dzeko in attacco. Secondo l’esperto di mercato Manuele Baiocchini il primo nome della lista di Beppe Marotta sarebbe proprio il numero 11 biancoceleste.

Baiocchini sulla cessione del Tucu

“Un altro attaccante è ovvio che arriverà, e credo che Zapata al momento sia molto difficile perché l’Atalanta non lo vuole far partire. Correa è oggi probabilmente il primo nome per Inzaghi, che lo conosce bene e sa cosa può dare. La valutazione della Lazio è di circa 40 milioni e sappiamo che i nerazzurri sono molto interessati. Lucci sta lavorando all’affare”.