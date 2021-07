Euro2020, Maguire ci crede: “Non vogliamo fermarci alla semifinale”

- Advertisement -

EURO 2020 MAGUIRE INGHILTERRA – Dopo la travolgente vittoria contro l’Ucraina gli inglesi ci credono sempre di più. Ai microfoni della Uefa, il centrale della nazionale inglese Harry Maguire ha mandato un messaggio molto chiaro a tutte le candidate per la vittoria dell’Europeo.

Il messaggio di Maguire

” È una grande sensazione, è la seconda semifinale consecutiva dopo i mondiali. Non vogliamo fermarci qui, non vogliamo uscire in semifinale come ai mondiali. Siamo contenti dei progressi. Ci siamo parlati all’intervallo e siamo tornati in campo con la voglia di chiudere questa partita, abbiamo controllato fino alla fine ed è stata una vittoria meritata”.