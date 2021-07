Vavro vuole convincere Sarri: “Torno a Roma più motivato”

- Advertisement -

VAVRO INTERVISTA SARRI – Ultima chiamata per Denis Vavro. Il difensore slovacco vorrebbe tornare alla Lazio per convincere Maurizio Sarri. La sua prima esperienza in biancoceleste è stato davvero deludente, se proporzionata al costo del cartellino. Un modulo non adeguato alle sue caratteristiche di gioco ed un rapporto non idilliaco con Inzaghi, non hanno permesso al centrale di esprimersi al meglio. Queste le sue parole rilasciate in un’intervista riportata da Il Corriere dello Sport.

Le parole di Vavro

“Dopo le vacanze tornerò a Roma e, con l’arrivo di un nuovo allenatore, mi sentirà ancora più motivato. In passato sono stato messo fuori squadra perché il vecchio allenatore non mi voleva, per questo me ne sono andato”.