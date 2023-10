Gabriele Paparelli: "Leggere scritte Verano mi rovina la giornata"

Tempo di lettura: 2 minuti

GABRIELE PAPARELLI SCRITTE VERANO - Spuntano altre scritte offensive nei confronti della memoria di Vincenzo Paparelli, proprio nel giorno dell'anniversario numero 44 dalla sua tragica scomparsa nel derby del 1979. Il figlio Gabriele si è espresso sul fatto, avvenuto nel quartiere Verano.

Gabriele Paparelli: "Mondo Lazio si fa sempre sentire, bisogna prendere provvedimenti seri"

Gabriele Paparelli, figlio di Vincenzo, ha espresso tutta la sua rabbia per l'accaduto a Tag24: "Mi ero alzato dal letto questa mattina con la solita tristezza nel cuore, come ogni anno. Questa ricorrenza mi lascia sempre scosso durante l’arco della giornata, ma viene compensata con l’affetto e le iniziative delle persone care. I messaggi sui social mi fanno capire che nessuno ha dimenticato mio padre. Ricevo un amore che, dopo tutti questi anni, faccio ancora fatica a capire come sia possibile. Leggere le solite scritte sul solito muro del Verano mi rovina la giornata per l’ennesimo anno. Questa mattina era molto sereno, mi sentivo bene e ho parlato con diversi esponenti del mondo Lazio che si fanno sempre sentire. Purtroppo la mamma dell’imbecille è sempre incinta".

Sulle scritte contro il padre Vincenzo

Gabriele Paparelli prosegue: "Non è più ammissibile leggere certi insulti dopo 44 anni. E’ arrivato il momento che vengano presi dei provvedimenti seri con la società Roma e le autorità, che si devono schierare in prima fila per debellare questo fenomeno. Se una scritta del genere mostrata allo stadio porta al Daspo per il tifoso che la espone, allora mi domando perché non vale lo stesso principio anche fuori. Chi compie certi gesti deve essere punito, perché sputa solo cattiverie nei confronti di un ragazzo di appena trentatré anni che aveva la sola colpa di amare la Lazio, voleva solo seguire la squadra del suo cuore dedicandole due ore del suo tempo allo stadio".

Sugli insulti ricevuti dopo 44 anni dall'accaduto

"Non so davvero come facciano ad insistere in questo modo nell’insultare un povero padre di famiglia, quando si mettono davanti uno specchio non so cosa vedono. Dopo quarantaquattro anni penso che si possa anche smettere con queste cose. Io mi meraviglio dell’enorme affetto che ricevo, figuriamoci quanto mi stupisco degli insulti e quanto mi facciano stare male. E’ una cosa che non accetto. Ora mi attivo subito per farla rimuovere".