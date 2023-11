De Laurentis: "Diritti tv fatti ad arte per Lotito. È una follia"

Tempo di lettura: < 1 minuto

DIRITTI TV DE LAURENTIS LOTITO - Aurelio De Laurentis è intervenuto durante il convegno "La riforma dello sport dopo il decreto legislativo n.120/2023: le nuove prospettive". Il patron azzurro, si è lamentato della questione legata all'assegnazione dei diritti tv, che a suo dire, sarebbero fatti ad arte per il presidente della Lazio Claudio Lotito.

Diritti tv, le parole di De Laurentis

"Il concetto è che pensare di poter fare ad arte per Lotito un'aggiudicazione dei diritti tv a 5 anni, che a lui servono per stare in un equilibrio di bilancio, è una follia. Quando oggi tutto cambia di mese in mese. Poi abbiamo i nemici in casa, con l'AgCom che ritarda l'approvazione di una legge. Diventa difficile non fare retro pensieri".