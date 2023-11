Rovella: "Gioco sempre per divertirmi, è la base di tutto"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ROVELLA INTERVISTA - Nicolò Rovella ha parlato da dove nasce la sua passione per il calcio e consiglia i giovani calciatori su come agire. Ecco di seguito le parole del centrocampista della Lazio.

Rovella: "Ho iniziato ad appassionarmi al calcio a 4 anni"

Queste le parole espresse da Nicolò Rovella durante gli scatti fatti per C.P. Company: "Quando ho iniziato ad appassionarmi al calcio non me lo ricordo neanche, ero piccolo, avrò avuto 4 anni. Mio papà mi ha portato a giocare in una di queste squadre giovanili di Milano. Sia papà che nonno mi hanno trasmesso questa passione che forse adesso la mia passione ha superato la loro".

Sulla passione per il calcio

"Ho capito che la passione per il calcio fosse qualcosa di più quando sono iniziato ad andare in Nazionale Under 16-17 e firmare i contratti con il Genoa. Avrò avuto 16 anni e lì capisci che hai delle responsabilità più grandi ma deve rimanere un gioco e una passione, devi giocare per divertimento. Almeno io, gioco sempre per divertirmi".

Un consiglio per i giovani calciatori

"Un consiglio ai giovani come me, che iniziano a giocare a calcio, è il divertimento perché è la base di tutto. Ogni volta che c'è l'allenamento o la partita, la cosa più bella è divertirmi con i miei compagni quello non deve mai mancare".