QUI FORMELLO, Kamada e Zaccagni lavorano in gruppo

QUI FORMELLO 22 NOVEMBRE 2023 - La Lazio prosegue a Formello la preparazione del prossimo match di Serie A contro la Salernitana, il primo di un vero e proprio tour de force per i biancocelesti. Ecco di seguito il report dell'allenamento di oggi, mercoledì 22 novembre 2023.

La Lazio si è ritrovata nel pomeriggio a Formello, dove ha proseguito la preparazione per la sfida alla Salernitana. Kamada è stato riaggregato al gruppo dopo gli impegni col Giappone e ha lavorato col resto dei compagni. Il centrocampista può quindi riprendere da subito il lavoro, ottima notizia considerata la squalifica di Luis Alberto contro i granata. Si è rivisto anche Zaccagni, che verrà convocato sicuramente per la trasferta dell'Arechi.

Lavoro differenziato invece per Vecino, che sta smaltendo la lesione al gluteo e non dovrebbe recuperare per il prossimo impegno. Romagnoli è rientrato prima negli spogliatoi a causa di un fastidio fisico, mentre Gila si è appena riunito dopo l'assenza per febbre. Unendo questo al problema accusato ieri da Casale, salgono le preoccupazioni in difesa.