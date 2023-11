200 gol con la Lazio per Immobile, solo altri quattro come lui: il dato

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO IMMOBILE - Contro il Feyenoord, Ciro Immobile ha riscritto la storia biancoceleste per l'ennesima volta: sono 200 le reti con la maglia della Lazio. Un traguardo incredibile, che lo fa entrare in una cerchia molto ristretta di giocatori capaci di fare lo stesso con una sola maglia nello stesso periodo

200 gol con la Lazio per Immobile, solo altri quattro come lui dal 2016/17

Come riportato da Opta, Immobile è il quinto giocatore a segnare almeno 200 gol con una singola squadra nei top 5 campionati europei in tutte le competizioni dalla stagione 2016/17, quando Ciro arrivò in biancoceleste. Gli altri bomber sono Lewandowski (277), Mbappé (224), Messi (219) e Kane (216).