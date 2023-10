Mauri: "Capisco Immobile. Ma allo stadio..."

Tempo di lettura: < 1 minuto

MAURI IMMOBILE - Da capitano a capitano. Stefano Mauri ha commentato lo tsunami mediatico scaturito dall'intervista rilasciata da Ciro Immobile a Il Messaggero. Intervenuto sulle frequenze di TvPlay, l'ex calciatore della Lazio ha dedicato un pensiero sia al bomber sia al presidente Claudio Lotito.

Caso Immobile, l'intervista a Mauri

“Capisco Immobile, per tutto quello che ha fatto per la Lazio ci è rimasto male. Allo stadio non ho mai sentito nessuno contestare. Ciro ha abituato bene i tifosi, e loro lo amano. Lui ha dato tanto alla Lazio e viceversa. Si sente a casa, e sentirsi dire determinate cose che ha letto lo ha fatto rimanere male e ha detto una cosa che non pensava fino in fondo. Credo che rimarrà fino a fine stagione alla Lazio e tornerà a fare tanti gol".

Immobile e la Nazionale

"Anche in Nazionale, il gioco di Spalletti lo favorirà. Per me ha fatto bene a rimanere alla Lazio. Credo che l’Arabia tornerà a bussare".

Su Lotito

"Ci ho combattuto spesso. E’ simpatico e divertente quando non parli di soldi. Quando si mette in testa una cosa la ottiene sempre. Raggiunge sempre i suoi obbiettivi”.

