Salernitana, Mazzocchi punta la Lazio: "La scintilla può arrivare sempre"

MAZZOCCHI SALERNITANA LAZIO - Pasquale Mazzocchi è uno dei perni difensivi della nuova Salernitana di Filippo Inzaghi. Intervistato al Gran Galà del Calcio, dove è stato premiato come miglior terzino destro della scorsa stagione, il calciatore ha puntato il mirino sulla Lazio. Ecco, qui di seguito, le parole riprese da Salernotoday.it.

Verso Salernitana Lazio: le parole di Mazzocchi

"Chi l'ha detto che la scintilla non possa arrivare proprio in partite che sembrano più difficili e quasi proibitive contro squadre più forti? Stiamo lavorando tutti insieme per l'obiettivo della risalita. Con mister Inzaghi stiamo intensificando anche la preparazione fisica. Oggi siamo una squadra in difficoltà ma gli ostacoli devono anche fortificarci e li dobbiamo affrontare come step di crescita. Siamo uniti e abbiamo una sola certezza per i nostri tifosi: maglia sudata sempre".