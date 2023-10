Nigmatullin: "Provedel nella Russia sarebbe quarto portiere"

Tempo di lettura: < 1 minuto

NIGMATULLIN PROVEDEL - Il caso di Ivan Provedel e della convocazione russa continua a tenere banco. Il numero uno della Lazio, secondo quanto raccontato dall'ex portiere Ruslan Nigmatullin a Metaratings.eu, nella Russia potrebbe ricoprire solamente il ruolo di quarta scelta.

Nigmatullin su Provedel

“Ivan capisce chiaramente che non supererà la competizione nella nostra Nazionale. Abbiamo una concorrenza molto agguerrita, come potrebbe mai battere Safonov, Lantratov e Pomazun? Qui farebbe il quarto portiere invece ha più possibilità nella Nazionale italiana, ecco perché ha fatto questa scelta. È un dato di fatto; non c’è bisogno di guardare in Occidente alla ricerca di qualcuno da naturalizzare. Abbiamo un sacco di ragazzi talentuosi e meritevoli".