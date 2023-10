Provedel scelto dalla nazionale russa? L'agente fa chiarezza

Tempo di lettura: < 1 minuto

PROVEDEL RUSSIA - Ivan Provedel è uno degli uomini del momento in casa Lazio. Non solo per il gol segnato all'ultimo momento contro l'Atletico Madrid in Champions League. Ma anche per una querelle con la nazionale della Russia nata nei giorni scorsi.

Provedel e la convocazione della Russia: la situazione

Tutto è nato da alcune dichiarazioni di Vitaly Kafanov. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il preparatore dei portieri della nazionale russa avrebbe raccontato che Provedel ha rifiutato la convocazione della Russia. Una situazione che Gianni Rava, procuratore dell'estremo difensore, ha prontamente smentito ai microfoni di Sport Express.

L'intervento del procuratore di Provedel

"Provedel non può giocare per la Russia, così come non può giocare per Francia, Brasile o Portogallo, perché non ha la cittadinanza di questi Paesi. Può giocare solo per l'Italia perchè ha solo la cittadinanza italiana. Forse Kafanov non sa che Ivan non può giocare per altri Paesi tranne che per l'Italia. Forse potete spiegarglielo".